5 أطعمة لصحة بشرتك تقلل ظهور التجاعيد.. منها البرتقال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يلعب النظام الغذائي دوراً في تحسين صحة الجلد، من الماء للطعام الذى نتناوله، فهناك الكثير من أنواع الطعام يكون له تأثير على البشرة، فى هذا التقرير نقدم أبرز الأطعمة التى تحسن صحة البشرة، وفقاً لموقع " cooking light".
الفواكه
التوت
التوت غني جدًا بمضادات الأكسدة، التى تحمي من الجذور الحرة وتمنع الأضرار المؤكسدة للخلايا التي يمكن أن تؤدي، مع مرور الوقت ، إلى طفرات جينية وشيخوخة أكثر سرعة وربما أمراض مثل السرطان.الفراولة
واحدة من أفضل الأطعمة للحصول على بشرة لامعة ومتوهجة، لأنها تحتوي على أعلى كميات من الماء مقارنة بغيرها من الفواكه، حيث إنها تتكون بنسبة 92% من الماء.
والماء ضروري للحفاظ على نعومة البشرة، وبصرف النظر عن شرب الماء على مدار اليوم، فإن إضافة الفواكه والخضروات الطازجة إلى وجباتك الغذائية يساعد على زيادة إجمالي كمية الماء التى تتناولها.
سواء أكنت تختار اللوز أو تحب تناول الوجبات الخفيفة مع البندق أو السودانى، يمكنك تناول المكسرات من أجل بشرتك، فالمكسرات غنية بفيتامين هـ ، أحد مضادات الأكسدة المهمة للبشرة.
ومثل الأفوكادو والسمك، تقدم المكسرات أحماض دهنية "أوميجا 3" قد تلعب دوراً في تقليل الجفاف والالتهابات، وبالتالى يعالج حب الشباب.البيض
يحتوي البيض على مادة البيوتين، التى تساعد على تحسين صحة الجلد،وقد ربطت الدراسات بين المغذيات التى يحتوى عليها البيض (فيتامين B7) وتخفيف أعراض الصدفية وتهدئة الطفح الجلدي، كما أنه يحفز الخلايا على التجدد، مما يعني أن الخلايا الأكثر توهجًا يمكن أن تحل محل الخلايا الجافة والتالفة.البرتقال
البرتقال مصدرًا قويًا آخر لمضادات الأكسدة، كما أنه غنى بفيتامين سى، والفواكه والخضروات الغنية بفيتامين (ج) - بما في ذلك البرتقال والفلفل الرومى والطماطم- تساعد في تخليق الكولاجين، وتجديد الخلايا لصحة جيدة للبشرة.
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