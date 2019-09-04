شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحس بتنميل فى الرأس ..الجيوب الأنفية والإجهاد والتوتر أهم الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاحساس بالوخز قد يشعر به أى شخص فى أى وقت أو يكون مفاجئا عند الاستيقاظ من النوم، وهى حالة تحدث بسبب تشوش الحس والذى يحدث عندما يتلف العصب أو يتعرض لضغوط لفترة طويلة.

وقد يعاني الشخص أيضًا من وخز في الرأس أو تنميل بها، وعلى الرغم من أن هذا الإحساس قد يكون مقلقًا إلا أن العديد من الأسباب المحتملة للتشنج في الرأس لا تسبب أضرارًا دائمة.





ومن أهم الأسباب المحتملة للوخز في الرأس وفقا لموقع " healthline" هى الجيوب الأنفية والتهابات الجهاز التنفسي، حيث تتسبب التهابات الجيوب الأنفية ونزلات البرد والأنفلونزا والتهابات أخرى في إصابة الجيوب الأنفية بالتهيج، مع تضخم الجيوب الأنفية يمكنها الضغط على الأعصاب المحيطة. عندما يحدث هذا ، فإنه يمكن أن يؤدي إلى تنمل الرأس، ويمكن أن تساعد الكمادات الدافئة أو البخار في تقليل الالتهاب وتخفيف الضغط على الأعصاب.

وعندما يشعر الشخص بالقلق أو يتعرض لضغط كبير فقد يشعر بإحساس وخز في الرأس، فالإجهاد يؤدي إلى إطلاق إفراز وهرمونات أخرى، هذه هي المسئولة عن توجيه تدفق الدم إلى مناطق الجسم التي هي في أمس الحاجة إليها، نتيجة لذلك يتم إرسال المزيد من الدم إلى الرأس ، مما قد يسبب شعور الشخص بالوخز.





الصداع والصداع النصفي، فقد يؤدي الصداع العنقودي و إجهاد العين و التوتر إلى إحساس بوخز في الرأس بسبب تغير الضغط و تدفق الدم.

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قد تحدث هالة الصداع النصفي قبل نوبة الصداع النصفي. الإحساس بالوخز هو جزء شائع من الهالات الصداع النصفي.

أيضا إذا لم يتلق الشخص المصاب بالسكري علاجًا، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الأعصاب، ويحدث مرض السكري عندما يتعذر على الجسم إنتاج الأنسولين أو عدم استخدامه بشكل صحيح،و الأنسولين مسؤول عن معالجة السكر في الدم. عندما لا يكون هناك ما يكفي من الأنسولين يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم لدى الشخص وتتسبب في مجموعة متنوعة من الأعراض.

وبدون علاج ، يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى تلف الأعصاب، يميل الأشخاص المصابون بداء السكري إلى تجربة تلف الأعصاب في الأطراف الخارجية مثل القدمين.