شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تحذر من عدم تناولك ما يكفى من الكربوهيدرات منها الشعور بالتعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اتجاه الكثير من أنظمة الدايت نحو تناول كمية قليلة من الكربوهيدرات لإنقاص الوزن، بدأت تظهر بعض الأعراض غير المرغوب فيها نتيجة تناول كميات قليلة من الكربوهيدرات، فى هذا التقرير نقدم أبرز العلامات أن جسمك يحتاج لتناول المزيد من الكربوهيدرات، وفقاً لموقع Eating well.

والكربوهيدرات هي وقود الجسم الذى يساعد عملية التمثيل الغذائي، والطاقة ، والهضم والعديد من الأنشطة الهامة الأخرى للجسم ، وتناول عدد قليل منها يمكن أن يكون له نتيجة سلبية.

وإليكم أعراض احتياج الجسم لمزيد من الكربوهيدرات:1- الشعور بالتعب المستمر

نظراً لأن الكربوهيدرات هي المصدر الرئيسي للوقود لجسمنا، فإن خفض استهلاكك يمكن أن يكون له تأثير كبير على مستوى الطاقة لديك، حيث يتم تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة أكثر كفاءة من البروتين أو الدهون، لذلك مع اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات تشعر بالضعف والإرهاق.

2- الانتفاخ

تقليل تناول الكربوهيدرات في كثير من الأحيان يعنى تقليل كمية الألياف التي تتناولها في اليوم، وهو ما يسبب الانتفاخ أيضاً حيث يتركز الألياف في الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الحبوب الكاملة والفواكه.

من المهم ضمان جودة الكربوهيدرات التي تتناولها، ما عليك سوى تبديل الخبز الأبيض لقمح الحبوب الكاملة.

3- صعوبة التركيز

اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يمكن أن يقلل من مستويات الطاقة لديك ، ويضعف تركيزك ويجعلك تشعر بأنك أقل قدرة على التركيز والفهم.

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تعتبر الكربوهيدرات عالية الجودة مثل البطاطا الحلوة والحبوب الكاملة والتوت والكينوا ضرورية ليس فقط لإعطائك الطاقة التي تحتاجها لتستمر طوال يوم عملك، ولكن الألياف البروتينية يساعد في خفض طفرات السكر في الدم ويمنعك من الانهيار .

4- وزنك يزداد بعد فترة من نقص الكربوهيدرات

لأن جسمك يتفاعل مع تناول الكربوهيدرات المنخفض هذا عن طريق إنتاج السكر بمفرده، والأسوأ من ذلك ، قد يبدأ جسمك في تخزين هذا السكر في محاولة "لمنع الجوع"،

ليس ذلك فحسب ، ولكن من المرجح أن يؤدي أي نوع من النظام الغذائي إلى الرغبة الشديدة فى تناول الطعام.

5- لا تشعر بالشبع لفترة طويلة بعد وجبة

من المثير للدهشة أن الكربوهيدرات يمكن أن تساعد بالفعل في قمع شهيتك، لأنها تساعد في تنظيم إشارات الجوع والامتلاء، تحتاج أجسامنا إلى الألياف للمساعدة في إبطاء عملية الهضم ، وغالبًا ما نبتلع هذه المادة الغذائية المهمة عند قطع الكربوهيدرات.

يمكن أن يؤدي انخفاض تناول الكربوهيدرات إلى تعريضك لخطر نقص المغذيات.

وجدت دراسة أجريت عام 2011 أن أولئك الذين يستهلكون المزيد من الألياف لديهم في الواقع شهية أصغر ويأكلون كميات أقل من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.