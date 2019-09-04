شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى ارتفاع الكوليسترول ..نظام غذائى صحى اوعى تستغنى عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع الكوليسترول من المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون مما يؤثر على حالتهم الصحية ويزيد من خطر الاصابة بأمراض القلب والأمراض المزمنة الأخرى، لذلك ذكر موقع healthline نظام غذائى صحى لمرضى ارتفاع الكوليسترول وهو:

1:ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان ومنها الفول والبقوليات والحبوب الكاملة، حيث انها تعمل على خفض الكولسترول .

2:الاكثار من تناول الفواكه والخضراوات التى تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة حيث انها تعزز صحة القلب والأوعية الدموية وتحد من خطر زيادة الكوليسترول.

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3:اثبتت الدراسات والأبحاث أن هناك عددا كبيرا من التوابل التى تساعد على خفض الكوليسترول وتعزيز صحة الجسم ومنها " الكركم، الزنجبيل"، لذلك ينصح بوضعهم فى الوجبات الغذائية.

4:تناول فول الصويا، فهو من الأكلات الغنية بالفيتامينات والتى تعمل على خفض نسبة الكوليسترول فى الدم ويقلل من خطر الاصابة بأمراض القلب.

5:الاكثار من شرب الشاى الأخضر فهو من الاعشاب الطبيعية التى تعزز صحة الجسم وتخفض نسبة الكوليسترول فى الدم.