شكرا لقرائتكم خبر عن لو ابنك عنده إصابة فى الكاحل.. اعرف امتى يحتاج لطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آلام الكاحل من الآلام الأكثر شيوعاً عند الأطفال، التى تحدث نتيجة الإصابة بالتواء أو غيرها من الأسباب، وتزداد هذه الإصابات عند ممارسة الطفل للرياضة، أو حتى مجرد القفز على أرجوحة متحركة في الملعب- يمكن أن يسبب التواء في الكاحل أو كسر، وكذلك فإن الاستخدام المستمر لبعض العضلات يمكن أن يسبب توترات مؤلمة.



اصابة الكاحل

ووفقاً لموقع "كلايفند كلينيك" فإن إصابات الكاحل الأكثر شيوعًا هي:

-إصابات الغضاريف التى تقع بالقرب من نهايات العظام.

- العضلات المجهدة أو الممزقة، يمكن أن تحدث بعد الصدمة ، مثل الإجهاد المفرط أو عدم الاحماء بشكل صحيح.

-الكسور - كسر العظام.



الم الكاحل

أعراض تدل على أن إصابة طفلك تحتاج لعناية طبية

يقول ألن ديفيس، جراح القدم والكاحل المتخصص في الصحة الرياضية، أنه من الأفضل للوالدين التركيز على تحديد ما إذا كانت الإصابة تحتاج إلى عناية طبية أم لا، مضيفاً أنك إذا لم تعرف علم التشريح، يكون من الصعب عادة التمييز بين الالتواء والكسر والتمزق.

وأوضح أن إصابة الكاحل لدى طفلك تحتاج إلى اهتمام الطبيب إذا كان لديه الأعراض التالية:

-تورم ملحوظ.

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- عدم ثبات العظام.

- ألم شديد مع عدم تحمل الوزن.

- ملمس رقيق للعظام.

-عدم القدرة على المشي أو تحريك الكاحل أو وضع وزن عليه.

-تغيير في اللون (على سبيل المثال ، تحول الكاحل أو القدم إلى اللون الأزرق).

- خدر أو تنميل.

-نزيف أو قطع في الجلد.

وأوضح الدكتور ألن ديفيس أن هذه العلامات تدل على إصابة خطيرة تتطلب علاجًا فورياً، وقد يحتاج طفلك إلى جبيرة أو دعامة أو حذاء، إذا كان هناك تلف كبير فقد تكون الجراحة ضرورية. "