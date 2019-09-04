شكرا لقرائتكم خبر عن شكل وطعم وكمان فايدة.. الكوسة تحميك من الأمراض والفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من أنواع الخضراوات المختلفة والغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية وتعتبر "الكوسة"، واحدة من أشهر أنواع الخضراوات التى يفضلها الكثيرون نظرا لمذاقها الطيب وشكلها المبهج، فضلا عن ذلك احتوائها على فيتامينات تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتعزز صحة الجهاز المناعى.

ووفقا لما ذكره موقع healthline فإن فوائد تناول الكوسة على صحة الجسم هى:

كوسة

1: تحتوى الكوسة على فيتامين ج وبعض الفيتامينات الاخرى التى تساهم بشكل كبير فى تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

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2:تحتوى الكوسة على بعض الخصائص التى تساعد على تسكين الالم وعلاج الالتهابات.

3: تعزز صحة وقوة العضلات وتحميها من التهاب المفاصل وهشاشة العظام والكسور، نظرا لما تحتويه من فيتامينات وعناصر غذائية عديدة.



كوسة بالبشاميل

4:تناول الكوسة يحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة ومنها سرطان الرئة والكبد والأمعاء، كما انها تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميه من الفيروسات والعدوى.

5:تعمل على تنظيم نسبة الكوليسترول فى الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية والدموية.

6:تساعد على تنشيط الذاكرة والحفاظ على صحة الجهاز العصبى وحمايته من الزهايمر والخرف.