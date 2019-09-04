شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء تضع كليتيك فى مأزق.. التدخين وإدمان المسكنات منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

إذا كانت كليتك لا تعمل بشكل صحيح ، فيمكن زيادة خطر إصابتك بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، ووفقا لتقرير موقع "healthy" هناك أخطاء نرتكبها تضع الكلية فى خطر.





محبو الأطعمة المعلبة

معظم الأطعمة المصنعة ممتلئة بالصوديوم ، وهذا ليس سيئًا لقلبك فحسب ، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل في الكلى، فعندما تظهر علامات على تناولك كميات كبيرة من الملح ، يحتاج جسمك إلى التخلص من الصوديوم عند التبول، ويأخذ الكالسيوم معه، ويزيد تناول نسبة عالية من الكالسيوم في البول من خطر الإصابة بحصى الكلى.





ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم صعب على الجسم كله بما في ذلك الكليتين، فإذا كان لديك ارتفاع في ضغط الدم في الأوعية الدموية الكبيرة ، فإن لديك ارتفاعًا في ضغط الدم في الأوعية الدموية الأصغر حجمًا لديك، وقد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية المؤدية إلى كليتيك.

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الكلى

التدخين إذا كنت تعتقد أن سرطان الرئة هو السبب الوحيد الذى تسببه السجائر ، فكر مرة أخرى. وجدت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2012 أن الإقلاع عن التدخين لمدة 16 عامًا أو أكثر يقلل من خطر الإصابة بسرطان خلايا الكلى بنسبة 40 ٪. التدخين إذا كنت تعتقد أن سرطان الرئة هو السبب الوحيد الذى تسببه السجائر ، فكر مرة أخرى. وجدت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2012 أن الإقلاع عن التدخين لمدة 16 عامًا أو أكثر يقلل من خطر الإصابة بسرطان خلايا الكلى بنسبة 40 ٪.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يؤدي التدخين إلى إتلاف الأوعية الدموية وزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم.







ادمان المسكنات باستمرار ادمان المسكنات باستمرار

عدم شرب الماء إلا عند العطش فقط قلة شرب الماء يؤثر بصورة كبيرة على عمل الكليتين، ولا يقتصر الأمر على عدم توفر كمية كافية من المياه للحفاظ على مستويات الصوديوم لديك قيد الفحص ، ولكن الجسم الجاف سيواجه صعوبة أكبر في الحفاظ على ارتفاع ضغط الدم الأمر الذى يؤثر على ​تدفق الدم إلى كليتيك.

احترس من تناول المسكنات لعلاج الألم المزمن لان العقاقير المضادة للالتهابات المسماة مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ، والتي تشمل الأسبرين ، تقلل من تدفق الدم إلى الكليتين وتسبب ندبات، مما ان تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية في كثير من الأحيان يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمشاكل في الكلى.