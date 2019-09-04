الجوع وألزهايمر.. علاقة مبنية على أدلة

وجد علماء في جامعة تكساس الأمريكية أدلة تشير إلى وجود علاقة بين هرمون الجريلين "هرمون الجوع" وفقدان الذاكرة المرتبط بمرض ألزهايمر، وتم الإبلاغ عن هذه العلاقة في دراسة نشرت بدورية Science Translational Medicine.

وتشير النتائج التي تستند إلى ملاحظات عينات أنسجة المخ بعد الوفاة من مرضى ألزهايمر، والتجارب التي أجريت على نموذج للفأر لمرضى ألزهايمر، إلى استراتيجية علاجية محتملة لهذا المرض الذي يصيب نحو 5.8 مليون من البالغين في الولايات المتحدة.

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ويشرح الدكتور هينج دو، الأستاذ في العلوم البيولوجية والباحث المشارك بالدراسة في تقرير نشره موقع جامعة تكساس، الثلاثاء، عن العلاقة بين هرمون الجوع ومرض ألزهايمر قائلا: "يُنتج هرمون الجريلين في المعدة إشارات إلى منطقة الحصين بالدماغ، وهي المنطقة التي تعد أساسية للتعلم والذاكرة، ويؤدي موت الخلايا وتلفها بتلك المنطقة إلى تراكم سام لشظايا البروتين تسمى بيتا اميلويد، بما يؤدي إلى مرض ألزهايمر".

ويضيف: "عندما تكون منطقة الحصين صحية، يرتبط هرمون الجيرلين بالبروتينات التي تسمى مستقبلات الجريلين والتي تتحد مع مستقبلات نشطة بالمثل للناقلات العصبية الدوبامين، ثم يشكل المستقبلان مركباً بروتينياً يساعد في الحفاظ على التواصل بين خلايا الدماغ والذاكرة في نهاية المطاف".

ويوضح دو أن ما يحدث في مرضى ألزهايمر هو أن بيتا الأميلويد يرتبط بمستقبلات الجريلين في منطقة قرن آمون، مما يعيق قدرتهم على الاندماج مع مستقبلات الدوبامين، وهذا التفكك بين مستقبلات الجريلين والدوبامين قد يؤثر سلبياً على الإدراك لدى مرضى ألزهايمر.