وزير الصحة العماني لـ"العين الإخبارية": استعنا بخبرات مصرية للارتقاء بالقطاع الطبي

قال وزير الصحة العماني أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي، إن السلطنة تفتخر بما وصل له قطاعها الصحي، بفضل التعاون مع كفاءات عربية على رأسها الكوادر المصرية.

وأضاف "السعيدي"، في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "القطاع الصحي لسلطنة عمان وصل إلى مستويات نفتخر بها، وذلك بالتعاون مع كفاءات من الدول العربية مثل جمهورية مصر العربية، يقدمون الخدمات الصحية بالسلطنة".

وتابع: "السلطنة لديها التدريب الطبي المستمر، كما أن بها المجلس العماني للاختصاصات الصحية".

ودعا وزير الصحة العماني جميع الدول العربية للعمل سوياً، ولتكاتف الجهود للرقي بالقطاعات الصحية في البلدان العربية.

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وفي هذا السياق، أشار "السعيدي" إلى اجتماع مسؤولي الصحة العرب، الإثنين، في مقر جامعة الدول العربية أمس بالقاهرة.





وقال إن اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي للتخصصات الصحية كان لانتخاب رئيساً للهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة تضم 4 وزراء، وهم من العراق والأردن وتونس وسلطنة عمان؛ حيث تقدم لانتخابات رئاسة الهيئة وزيري العراق وسلطنة عمان، وفاز وزير السلطنة.

وأشار إلى أن المجلس لديه عدة تحديات، ولديه أيضاً طموحات، ليمارس دوره الأساسي في تطوير القطاع الصحي للعالم العربي، حتى يكونوا على مستوى راقي لخدمة المجتمع العربي صحياً.

ولفت إلى أن المجلس تأسس عام 1970، ومر بمراحل عدة ما بين تطور وتأخر، مشيراً إلى أن المجلس الآن في وضع جديد، وبإدارة جديدة، ولديه رؤية واضحة لتطويره بقيادة الأمين العام الأستاذ الدكتور عمر الرواس.