السيلان الجنسي يُفقد الجنين بصره ويسبب لكِ العقم.. حقائق أكثر عن المرض (فيديو)!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّد الأطباءُ أن الرجال والنساء معرّضون للإصابة بالسيلان الجنسي، والمعروف علميًا باسم "جونورهيا"، ويتسبّب ذلك المرض بالتهابات شديدة لأجهزة المرأة والرجل التناسلية.
وأوضحوا أنه من الممكن انتقال السيلان إلى الجنين إذا كانت المرأة حاملًا، ويُسبّب له أضرارًا كثيرة.
وفي الفيديو التالي؛ نعرض لكم بعض الحقائق والمفاهيم الخاطئة عن هذا المرض وكيفية التعامل معه.
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