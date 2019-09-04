كل حاجة وليها سبب.. اعرف ليه بنتعرض للجلطة الرئوية وكيفية الوقاية منها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ضيق فى التنفس ..سعال متكرر..ألم فى الصدر"، جميعها من العلامات التى قد تدل على الاصابة بالجلطة الرئوية وهى واحدة من المشاكل الصحية الخطيرة التى تعيق تدفق الدم إلى الرئتين. وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك بعض العوامل التى تزيد من إصابتك بالجلطة الرئوية وهى:

جلطة رئوية 1:الجلوس لفترات طويلة على الفراش سواء كان بسبب اجراء عمليات جراحية أو الاصابة ببعض الأمراض الخطيرة التى تستدعى الجلوس لفترات طويلة، وهنا قد تزيد فرص إصابتك بالجلطة الرئوية. 2:التدخين يزيد من خطر الاصابة بالجلطات الرئوية والمشاكل المزمنة ومنها أمراض القلب والرئة وضيق التنفس الشديد. 3:زيادة الوزن وتراكم الدهون فى الجسم يزيد من خطر الاصابة بالجلطة الرئوية. Advertisements 4:الحمل، يسبب ضغط على أوردة الحوض مما يسبب الجلطات. 5: مرضى القلب والأوعية الدموية يتعرضون للجلطات الرئوية. 6:بعض أنواع الأمراض السرطانية تزيد من خطر الاصابة بالجلطات وخصوصا سرطان الرئة والبنكرياس. ولمنع الجلطات ينصح اصحاب الأمراض المزمنة بتناول الأدوية فى مواعيدها المظبوطة مع تجنب التدخين والأطعمة الدسمة والاهتمام بتناول الخضروات والفواكه، والابتعاد عن المشروبات الغازية والكحولية.

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