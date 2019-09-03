مع بداية الدارسة.. 8 كوابيس صحية تواجه الأطفال

تنتشر العدوى بين أطفال المدارس، خاصة الصغار منهم، وكلما ضاقت الفصول كلما تناقلت بينهم العديد من الأمراض، مثل الكحة ونزلات البرد أو الحصبة وقمل الرأس.

ومع عودة المدارس وعدم استيعاب الأطفال لهذه المخاطر، نقلت صحيفة "صن" البريطانية نصائح مهمة للأمهات من خبراء وزارة الصحة في بريطانيا، لإبعاد ٨ مخاطر عن الأطفال، نستعرضها في السياق التالي..





1- قمل الرأس

ينتشر القمل من خلال الاتصال المباشر، لذلك من المهم التحقق من رأس طفلك مرة واحدة خلال الأسبوع، ويُنصح باستخدام المشط الخاص بقمل الرأس، كونه أكثر فعالية من مجرد النظر.





2- التهاب الملتحمة

إذا كان لون عين طفلك أحمر، ويعاني من حكة مؤلمة فقد يكون سببها الإصابة بـ"التهاب الملتحمة" أو الحساسية، وسيكون هناك صديد أصفر يلصق العين ببعضها، وإذا لم يتحسن دون علاج، فاستشر الطبيب.

قم بمعالجة هذا الالتحام بقطعة نظيفة من القطن والماء الفاتر، عن طريق مسح العين بلطف من الحافة الداخلية للخارج، وهي حالة معدية، لذا يجب غسل اليدين بالماء الساخن والصابون، ولا تسمح لطفلك بمشاركة المناشف أو الملابس الداخلية أو الوسائد.





3- الأمراض الفيروسية

تنتقل الفيروسات، مثل نزلات البرد، عن طريق اللمس أو الهواء، وأعراضها الأكثر شيوعاً هي التهاب الحلق وسيلان الأنف أو انسداده وآلامه، والسعال.

ومع ارتفاع درجة حرارة طفلك، يكون أكثر خمولًا، لذا من الضروري تشجيعه على شرب السوائل بأكبر قدر ممكن، والحصول على "الباراسيتامول" بانتظام، وعدم السماح لهم بمشاركة المناشف أو الأكواب.

وإذا كان الطفل يعاني من الربو، أو إذا كانت درجة حرارته مرتفعة أو ساءت بسرعة، فتوجه سريعاً إلى الطبيب.





4- الحصبة

الحصبة مرض خطير للغاية، والأعراض هي الحمى وسيلان الأنف والسعال والتهاب العينين.

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ومن المهم إعطاء طفلك التطعيم من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، ويمكن تطعيم الأطفال في أي عمر.





5- فيروس المليساء المعدية

عبارة عن كتل بيضاء صغيرة أو حمراء غير ضارة، تظهر على الجلد، والأطفال في هذه الحالة قد لا يحتاجون إلى علاج، لكنهم قد يستغرقون أشهر للتخلص منها.

وينتشر الفيروس من خلال الاتصال المباشر أو من خلال مشاركة المناشف.





6- الديدان

يصاب الأطفال عادة بالدودة الخيطية، فقد ترى ما يشبه الخيط الأبيض الصغير في براز طفلك أو حوله، وقد يسبب الحكة.

قل لطفلك أن يغسل يديه بانتظام، وشجعه على تجنب عض أظافره عندما تنتشر الديدان، ويمكنك شراء السائل الطبي لعلاج الديدان من الصيدلي.





7- مرض اليد والقدم والفم

هو الأكثر شيوعاً في الأطفال بسن المدرسة الابتدائية، وهذه الحالة تسبب ظهور بقع مؤلمة على اليدين والقدمين وداخل الفم.

قد يكون لدى طفلك أيضاً درجة حرارة مرتفعة والتهاب في الحلق، وتأكد من أن طفلك يشرب الكثير من السوائل ويتناول الباراسيتامول، واطلب المشورة إذا كنت قلقاً.





8- الثؤلول

توجد عادة على طرف القدمين، وهى غير ضارة، ولكن يمكن أن تكون مؤلمة ومزعجة ومحرجة.

يمكنك أن ترى عادةً قطعة دائرية خشنة بها بقع سوداء صغيرة تحت الجلد، وحاول أن تمنع طفلك من الخدش أو مص أصابعه بعد لمسها.

ولا تسمح للطفل بمشاركة المناشف أو الجوارب أو الأحذية، قم بتغطية المنطقة المصابة بلصق عند السباحة.

وقد يستغرق الأمر شهوراً، لكنها عادةً ما تزول بمفردها، ويوجد بالصيدليات العديد من العلاج.