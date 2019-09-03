شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أشياء عن الصداع النصفى عند الرجال.. يزيد خطر الإصابة بالنوبة القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن الصداع النصفي يؤثر على النساء بشكل أكبر من الرجال بسبب التقلبات الهرمونية، ولكن ما يقدر بنحو 9 % من الرجال يعانون أيضًا من آلام في الرأس، لأسباب عديدة منها الإجهاد، نتعرف فى هذا التقرير على معلومات هامة عن الصداع النصفى عند الرجال، وفقاً لموقع "Doctor".

1- شدة الصداع النصفي أقل حدة عند الرجال من النساء

يعتقد بعض الأطباء أن هرمون الاستروجين يمكن أن يكون السبب وراء ارتفاع مستويات الألم لدى النساء، وخاصة خلال فترات الحيض.

تحدث نوبات الصداع النصفي عند الرجال أيضًا في كثير من الأحيان أقل من النساء، بمعدل ستة أنواع من الصداع في الشهر للرجال ، في حين أن النساء لديهم سبعة في الشهر للتعامل معهم.

2- الذكور الذين يعانون من الصداع النصفي معرضون لخطر الاصابة بنوبة قلبية

يتعرض مرضى الصداع النصفي من الرجال في منتصف العمر لخطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 42% مقارنة بالمرضى غير المصابين بالصداع النصفي، وكذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية - انتفاخ في الأوعية الدموية بسبب ضعف في جدار الأوعية الدموية.

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الرجال الذين يعانون من الصداع النصفي هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

3. ممارسة الرياضة يمكن أن تؤدي إلى الصداع النصفي

يصاب الرجال عادة بالصداع النصفي الناتج عن الجهد البدني أثناء ممارسة الرياضة.

الرياضيين الذين يعانون من إصابات مثل الارتجاج الذي لحق بهم أثناء ممارسة الرياضة يظهرون حدوثًا أكبر لأعراض الصداع النصفي.

4. يمكن أن يكون الصداع مرتبطاً باضطرابات ما بعد الصدمة

أظهرت الأبحاث أن الرجال هم أكثر عرضة للمعاناة من الصداع النصفي بسبب اضطرابات ما بعد الصدمة، حيث إن الصدمات الجسدية والعاطفية يمكن أن تؤدي إلى حدوث الصداع النصفي.