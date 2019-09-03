شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس التدخين.. 10 أشياء تزيد من خطر إصابتك بالسرطان.. منها الباديكير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك الكثير من العادات اليومية التى يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان دون أن تدرى، وبصرف النظر عن التدخين وشرب الكحول ، يوجد الكثير من الأشياء الأخرى التي تسبب السرطان.

وفقا لتقرير موقع "healthline" نعرض أبرز10 أسباب يمكن أن تسبب السرطان على المدى الطويل:

1 شرب مياه غير المصفاه

مثل مياه الصنبور ، لذا من الأفضل إجراء التصفية في المنزل قبل شرب ماء الصنبور.

2 شرب المشروبات الساخنة للغاية

شرب المشروبات الساخنة بشكل مفرط يرتبط بسرطان المريء.

3 التدخين السلبي

حتى لو كنت لا تدخن ، فأنت في خطر الإصابة بالسرطان بسبب التدخين السلبي، لذا حاول تجنب التدخين قدر الإمكان لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

4 الخمول

نمط الحياة المستقرة هو أسوأ شيء لصحتك، اذا فإن الجلوس لساعات طويلة أو عدم القيام بأي نشاط بدني لن يؤدي فقط إلى إصابة جسمك بل قد يؤدي أيضًا إلى تكوين خلايا سرطانية في جسمك.

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5 ارتداء الملابس الجافة

تستخدم عملية التنظيف الجاف مادة كيميائية تسمى "perc" والتي تشكل خطرا على صحة الإنسان، لذا فالأشخاص الذين ينظفون ملابسهم بطريقة التنظيف الجاف غالباً ما يكونون عرضة لخطر الإصابة بسرطان الكلى والمريء والمثانة .

6 القيام باعمال البستنة

البستنة هي مفيدة جدا، ولكن يجب أن تكون حذراً حول كيفية القيام بذلك، فلقتل الحشائش قد تستخدم المواد الكيميائية التي تسبب السرطان .

7 تلوث الهواء

يعد تلوث الهواء خطيرًا حيث أنه يحتوي على الكثير من المواد الكيميائية الضارة إلى جانب بعض العوامل المسببة للسرطان،لذا فإن التعرض المفرط لتلوث الهواء يمكن أن يسبب سرطان الرئة والمثانة .

8 تناول الأطعمة المخمرة

قد يصدمك ذلك لأن الأطعمة المخمرة مفيدة للصحة ولكن ليست كل العناصر المخمرة جيدة، تحتوي بعض الأطعمة المخمرة على كميات عالية من النتريت والنترات التي ليست جيدة لجسمك.

9 أعمال المانيكير والباديكير للسيدات

تلجأ السيدات إلى القيام بعمال المانيكير والباديكير فى صالونات التجميل ولكن للأسف فى هذه الحالة تستخدم مواد كيميائية قد تسبب سرطان الجلد، حتى أخصائي تجميل الأظافر أيضًا عرضة لخطر الإصابة بالسرطان.

10 اللحوم المصنعة

يزيد تناول اللحوم المصنعة من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وقد تشمل اللحوم المصنعة اللانشون والبسطرمة والهوت دوج.