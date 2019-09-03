شكرا لقرائتكم خبر عن حادثة ولا عدوى.. تعرف على أسباب الإصابة بالغيبوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من فقدان الوعى قد تستمر لأيام أو شهور حسب حالة المريض "وهى ما تسمى بـ"الغيبوبة" ، قد تكون الغيبوبة ناتجة عن التعرض لحادث شديد أثر على المخ أو نتيجة الإصابة ببعض الأمراض. وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن أبرز اسباب الاصابة بالغيبوبة هى:

غيبوبة 1: التعرض لخبط شديد فى الرأس أدى لنزيف المخ وفقدان الاكسجين وخلل فى دورة الدم فى الدماغ والدخول فى غيبوبة. Advertisements 2:اصابة الدماغ ببعض الالتهابات والأمراض ومنها مرض السحايا وهو من الامراض التى تزيد من خطر الاصابة بالغيبوبة. 3:وجود خلل فى نسبة السكر فى الدم سواء انخفاض شديد فى نسبة السكر او ارتفاع شديد بها. 4:السكتة الدماغية وقلة امداد الدماغ بالدم الناتج عن انسداد الشرايين يسبب الغيبوبة. 5: أورام الدماغ تزيد من خطر الاصابة بالغيبوبة. 6:التعرض للسموم مثل أول أكسيد الكربون أو الرصاص يسبب تلف الدماغ والغيبوبة. 7: تناول كمية كبيرة من المشروبات الكحولية قد يزيد من خطر الاصابة بالغيبوبة والأمراض المزمنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حادثة ولا عدوى.. تعرف على أسباب الإصابة بالغيبوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.