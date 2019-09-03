طريقة إعداد وتحضير آيس كريم جوز الهند النباتي

القاهرة - لايف ستايل

مقادير آيس كريم جوز الهند النباتي

- حليب جوز الهند : 4 اكواب (كامل الدسم)

- العسل : ربع كوب (أبيض)

- الفانيليا : ملعقة كبيرة (سائلة)

- أناناس : 1 حبة (مقطع أنصاف / مجوف / للتقديم)

- جوز الهند : حسب الرغبة (للتقديم) طريقة تحضير آيس كريم جوز الهند النباتي في وعاء كبير، اخفقي حليب جوز الهند والعسل والفانيليا معًا.

انقلي الخليط في المضرب الكهربائي واخفقيه لمدة 10 دقائق.

اتركيه في المجمد لمدة ساعة كاملة.

قدميه في حبات الأناناس المجوفة وزينيه ببشر جوز الهند. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا طريقة إعداد وتحضير كيكة الفانيليا بصوص الفانيليا

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