طريقة إعداد وتحضير كريب بالموز وشوكولاتة النوتيلا للفطور

القاهرة - لايف ستايل

مقادير كريب بالموز وشوكولاتة النوتيلا للفطور

- طحين : كوب

- حليب : كوب ونصف

- البيض : 2 حبة

- الزيت النباتي : ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- شوكولاتة نيوتيلا : كوب

- الموز : 3 حبات (مقطع دوائر) طريقة تحضير كريب بالموز وشوكولاتة النوتيلا للفطور 1. اخلطي الحليب والطحين والبيض والزيت في وعاء. 2. أضيفي الملح. 3. سخني مقلاة واسعة على نار متوسطة ثم ارفعيها عن النار. Advertisements 4. أضيفي حوالي ملعقتين كبيرتين من الخليط وأعيدي المقلاة على النار اتركي المزيج لمدة 30 ثانية ثم اقلبيه على الجهة الأخرى لتحمريها. 5. ضعي الكريب في طبق ووزعي النوتيلا والموز عليه ولفيه على شكل رولات وقدميه ساخناً أو دافئاً حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كبسة اللحم بالموزات طريقة إعداد وتحضير سموذي الأناناس بالموز

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