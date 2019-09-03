تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير حلى السميد بالمكسرات

القاهرة - لايف ستايل

مقادير حلى السميد بالمكسرات

- حليب : 4 اكواب

- سميد ناعم : ربع كوب

- النشاء : ملعقة كبيرة

- سكر : ربع كوب

- ماء الورد : ملعقة كبيرة

- الجوز : 4 اكواب (مفروم خشن)

- فستق حلبي : ربع كوب (مفروم خشن)

- لوز : ربع كوب (محمص ومفروم خشن) طريقة تحضير حلى السميد بالمكسرات ضعي الحليب مع السميد والنشا والسكر في قدر على نار متوسطة وحركي المزيج جيداً حتى يبدأ بالغليان ويصبح المزيج كثيفاً.

ازيلي القدر عن النار وأضيفي ماء الورد وحركي.

اسكبي المزيج في أطباق صغيرة وأدخليه الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

وزعي اللوز والجوز والفستق وقدميها باردة. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى اصابع زينب بالسميد طريقة إعداد وتحضيرحلى السميد المحموس البارد

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