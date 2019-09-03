تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير حلى السميد المحموس البارد

القاهرة - لايف ستايل

مقادير حلى السميد المحموس البارد

- السميد : كوب ونصف

- سكر : نصف كوب

- جوز الهند : ثلاث أرباع الكوب

- القشطة : علبة

- حليب بودرة : كوب وربع

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- لوز : ربع كوب (مقشر ومقطع أنصاف / للزينة) طريقة تحضير حلى السميد المحموس البارد 1. ضعي السميد والحليب في مقلاة واسعة على نار متوسطة وحركي حتى تتحمص المكونات ويصبح لونها ذهبي. 2. ضعي المزيج في وعاء. 3. أضيفي السكر وجوز الهند والزيت وقلبي. 4. أضيفي القشطة واعجني المكونات مع بعض حتى تتجانس. 5. ادهني صينية الفرن بملعقة من الطحينة وصبي المزيج فيها. Advertisements 6. وزعي اللوز على الوجه واصنعي حزوز على الوجه على شكل مربعات. 7. أدخلي الصينية للثلاجة لمدة ثلاث ساعات قبل التقديم. 8. عند التقديم قطعيها وقدميها باردة. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى اصابع زينب بالسميد طريقة إعداد وتحضيرحلى السميد المحموس البارد

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