تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير حلوى السميد



مقادير حلوى السميد

- السميد : كوب

- سكر : كوب

- الماء : 5 اكواب

- ماء الورد : ملعقة صغيرة

- صبغة طعام : حسب الرغبة

طريقة تحضير حلوى السميد 1. نضع السكر والسميد معا ثم نضع اكواب المياه ونقوم بالتحريك جيدا على نار هادئه لمده ٥ دقائق. 2. ثم نقوم بإضافة ماء الورد والصبغة ونحرك لمدة 10 دقائق ونطفئ النار ونضعه بصحن التقديم ثم نتركه حتى يبرد ويصبح جاهزا للتقديم. 3. يمكنك إضافة جوز الهند اختياري. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى اصابع زينب بالسميد طريقة إعداد وتحضيرحلى السميد المحموس البارد

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