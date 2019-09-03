تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عيش السرايا بالسميد

القاهرة - لايف ستايل

مقادير عيش السرايا بالسميد

- السميد : كوب ونصف

- سكر : 2 كوب

- الماء : 3 اكواب

- الزبدة : مكعب

- القشطة : كوب

- ماء الورد : ملعقة كبيرة

- حليب : كوب (سائل)

- النشاء : 2 ملعقة كبيرة

- سكر البودرة : 4 ملاعق كبيرة

- فستق : حسب الرغبة (للتزيين) طريقة تحضير عيش السرايا بالسميد 1. في قدر على النار، ضعي السكر وكوب الماء واتركي المزيج حتى يصبح ذهبي اللون كالكراميل. 2. أضيفي مكعب الزبدة وقلّبي. 3. اسكبي كوبي الماء وماء الورد والسميد وقلّبي. 4. اتركي الخليط حتى يغلي وتحصلي على مزيج كثيف للسميد. 5. ارفعي الخليط عن النار وضعي المزيج في قالب كبير أو قوالب متوسطة الحجم. 6. أدخلي الحلى إلى الثلاجة ليبرد قليلاً. 7. ذوّبي السكر البودرة في قدر على النار مع الحليب، واستمري بالتحريك للحصول على خليط كثيف. Advertisements 8. ارفعي القدر عن النار وأضيفي القشطة. 9. قلّبي جيداً حتى تتجانس جميع المكونات. 10. ضعي المزيج فوق خليط السميد وافرديه جيداً. 11. أدخلي الحلى إلى الثلاجة ليبرد. 12. زيّني بالفستق وقدّميه. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى اصابع زينب بالسميد طريقة إعداد وتحضيرحلى السميد المحموس البارد

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