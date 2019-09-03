شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفرق بين التهاب الجهاز التنفسى العلوى والسفلى وأبرز الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهابات الجهاز التنفسي السفلي هي أي إصابات في الرئتين أو أسفل صندوق الصوت وتشمل الالتهاب الرئوي، والتهاب الشعب الهوائية، والسل، يمكن أن تشمل أعراض عدوى الجهاز التنفسي السفلي الأقل حدة السعال الجاف، والحمى المنخفضة، وسيلان الأنف.

ووفقا لموقع " healthline" تختلف أعراض التهابات الجهاز التنفسي السفلي وتعتمد على شدة العدوى، يمكن أن يكون للعدوى الأقل حدة أعراض مشابهة لنزلات البرد.

أما حالات العدوى الشديدة يمكن أن تشمل الأعراض:

- سعال شديد قد ينتج البلغم.

- حمى.

- صعوبة في التنفس.

- صبغة زرقاء على الجلد.

- تنفس سريع.

- ألم في الصدر.

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- الصفير.

تختلف التهابات الجهاز التنفسي السفلي عن التهابات الجهاز التنفسي العلوي حسب المنطقة التي تصيب الجهاز التنفسي، والأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي السفلي سوف يعانون من السعال كأعراض رئيسية.

سيشعر الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي العلوي بالأعراض الموجودة فوق الرقبة بشكل رئيسي مثل العطس والصداع والتهاب الحلق قد يعانون أيضًا من آلام الجسم خاصةً إذا كانت لديهم حمى.

تشمل التهابات الجهاز التنفسي السفلي، التهاب شعبي، الالتهاب الرئوي، التهاب القصيبات، مرض السل.

أما التهابات الجهاز التنفسي العلوي تشمل نزلات البرد، التهابات الجيوب الأنفية، إلتهاب اللوزتين، التهاب الحنجره، يمكن للعدوى بالأنفلونزا أن تؤثر على كل من الجهاز التنفسي العلوي والسفلي.

وتأتى أسباب الإصابة بالتهاب الجهاز التنفسى تدخين السجائر، الفيروسات كما هو الحال مع الأنفلونزا ، البكتيريا مثل المكورات العقدية أو المكورات العنقودية الذهبية.

الالتهابات الفطرية الميكوبلازما وهي ليست فيروسات أو بكتيريا ولكنها كائنات صغيرة لها خصائص كلاهما، وفي بعض الحالات يمكن أن تهيج مواد من البيئة أو تسبب التهاب في الشعب الهوائية أو الرئتين ، مما قد يؤدي إلى الإصابة مثل دخان التبغ، الغبار، مواد كيميائية، وأبخرة، المواد المثيرة للحساسية، تلوث الهواء.