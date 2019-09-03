علامات بتقولك عندك نقص فى البروتين... وأكلات مهمة عشان تعالجه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البروتين من أهم العناصر الغذائية فى جسم الإنسان، حيث إنه يمد الجسم بالنشاط والطاقة ويعزز صحة العضلات والمفاصل، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض العلامات التى تدل على اصابتك بنقص شديد فى البروتين وهى:

نقص البروتين بتنسى بسرعة

بتنسى بسرعة نقص البروتين فى الجسم يسبب الضعف االشديد وعدم القدرة على التركيز والنسيان المستمر، فنقص البروتين يؤثر على صحة الجهاز العصبى ويسبب الاضطرابات الشديدة. ألم العضلات

ألم العضلات ألم شديد فى العضلات والمفاصل والشعور الدائم بالتعب والارهاق مع زيادة فرص الاصابة بالكسور والهشاشة. تساقط الشعر

تساقط الشعر نقص البروتين فى الجسم يسبب تساقط الشعر وتلفه مع ظهور الالتهابات والحكة الشديدة بفروة الراس. تقصف الأظافر

تقصف الأظافر تقصف الاظافر وضعفها من ابرز علامات الاصابة بنقص البروتين فى الجسم. Advertisements ضعف المناعة

ضعف المناعة من يعانون من نقص البروتين فى الجسم يتعرضون لضعف شديد فى المناعى والإصابة بالفيروسات والعدوى. أرق وسهر

أرق وسهر يتعرض المريض لأرق شديد وعدم القدرة على النوم بشكل طبيعيى. لذلك ينصح بتناول الأطعمة التى تحتوى على بروتين ومنها "العدس، الحمص، زبدة الفول السودانى،بيض، منتجات الالبان،سمك التونة".

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