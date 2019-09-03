مشاكل صحية يكشفها لون شمع الأذنين

يختلف لون شمع الأذنين بين إمرأة وإخرى، فمنهن من تُفرز آذانهن الشمع الى الخارج ومنهن لا يستطعن الخروج من المنزل من دون تنظيفها يومياً. ولأن ياسمينة حريصة دائماً على صحة المرأة العربية، إختارت أن تعرفك على ماذا يدل لون شمع الأذنين، إكتشفي ذلك وتعرفي على جسمك وطريقة عمله بشكل أعمق وفي المناسبة تعرفي أيضاً على الأمراض التي يكشف عنها لسانك.

لون الشمع الأصفر الفاتح: إن كنت في حل مرة تنظفين أذنك تلاحظين ظهور لون الشمع الأصفر الفاتح جداً، تأكدي بذلك أنك تتمتعين بصحة جيدة وأن وظائف الأذن ممتازة، وعادة يبرز لون الشمع هذا لاسيما عند الأطفال ما يدل على سير أمور الأذن بشكل طبيعي وممتاز.

لون الشمع الداكن ومادة لاصقة: إن كنت تلاحظين ظهور الشمع بلون أصفر داكن جداً مائل الى الحمرة وتركيبته لاصقة وثقيلة، هذا يعني أن بإمكان جسمك أن يفرز الروائح المزعجة، وفي هذه الحالة تنصحك ياسمينة بتحسين نظامك الغذائي وتحويله الى صحي خال من الدسم فاكتشفي الطريقة الأفضل من خلالهذا النظام الصحي . يُذكر أن لون الشمع هذا يدل أيضاً على الشعور بالتوتر الدائم والخوف.

المشع الأصفر برفقة الدماء: إن حصل يوماً ولاحظت ظهور الدماء برفقة إفرازات الأذن الصفراء، هذا يعني أم هناك مشكلة في طبلة الأّن إما ناتجة عن إلتهاب أو عن ثقب صغير، وهنا لا بدّ من إستشارة طبيبي من أجل فحصها ومعالجة الأمر قبل أن يتأزم.

الشمع الجاف باللون الرمادي: إن كانت إفرازات الأذن جافة ورمادية، هذا يعني أن أذنك بصحة جيدة وهي تدافع عن الطبلة بشكل جيد وتمنع الغبار من الوصول اليها، أما إن كان يرافق الإفرازات الرمادية حكة غير مقبولة، هذا يعني أنك تعانين من الإكزيما ولا بدّ في هذه الحالة من إستشارة الطّبيب لمعالجة الأمر قبل تأزمه والوصول الى الطبلة.

الشمع السائل الذي يخرج على شكل مياه: في حال رؤية سائل أصفر خارج الأذن أو على الوسادة عند الصباح، وتعانين من وجع الأذن، هذا يعني أنك تعانين من إلتهاب في الأذن أو مشكلة في الطبلة، ولا بدّ في هذه الحالة من إستشارة الطّبيب.

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