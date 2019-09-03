اشياء تنزل الدورة في نفس اليوم وتخلصك من عوارض تأخرها

يعتبر تأخر الدورة الشهرية عند بعض النساء، من المشاكل الصحية التي من شأنها أن تؤثر كثيراً على نمط الحياة، وعلى الوضع النفسي والصحيّ، حيث أنّ عدم نزول الدورة في موعدها الشهري المحدد، يسبب توترات نفسية، وتعرّق كما الدورة ككلّ، وارتفاع حدّة الام البطن وأسفل الظهر.

وتعود اسباب التأخير الى عوامل كثيرة، قد تكون طبيعيّة او مرتبطة بمشاكل صحيّة - نسائيّة، وهنا يجب زيارة الطبيب المختصّ لمعرفة اسباب تأخر الدورة الشهريّة. في المُقابل، ستزودك "ياسمينة" في هذا المقال، بأهم النصائح للتخلص من هذه المشكلة الشائعة وأسهل الطرق لتنزيل الدورة في نفس اليوم. اكتشفيها:

ما هي ابرز الاشياء التي تنزل الدورة في نفس اليوم؟

يمكنك اللجوء إلى مشروبات صحية أو أعشاب طبيعيّة لتنزيل الدورة في نفس اليوم. اكتشفي المزيد من التفاصيل ادناه واستفيدي منها للتخلص من عوارض تأخر الدورة.

في حال كنت تعانين من تأخر في الدورة الشهرية وترغبين في نزولها بوقت سريع، عليك ان تضيفي الى نظامك الغذائي الصحي مشروب القرفة، الذي يساعد على نزول دم الحيض، وتنظيم الرحم، وتنظيم الدورة الشهريّة كما تساهم القرفة في تخفيف الاوجاع.

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كذلك، يمكنك تناول مشروبات ساخنة أخرى هي الافضل لتنزيل الدورة الشهرية بسرعة، مثل الزنجبيل، الحلبة، واليانسون والكمّون، والذي يمكن ان تضعي في كلّ من هذه المشروبات بعضاً من القرفة.

هذا وهناك ايضاً مأكولات تساعد على نزول الدورة، مثل القرع الذي يعدّ من الخضروات التي تتمتع بفوائد صحيّة كثيرة وتعالج العديد من المشاكل مثل عدم انتظام الدورة الشهرية. وكذلك اوراق الكرفس.

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