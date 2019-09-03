شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة وجع.. فى ذكرى ميلادها.. كيف خطف سرطان الكبد صاحبة الوجه الملائكى فايزة كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما كانت تعمل فى صمت صاحبة الوجه الملائكى الفنانه الراحلة فايزة كمال، والتى تحل اليوم ذكرى ميلادها اليوم 3 سبتمبر، والتى رحلت قبل أن تعرض آخر أعمالها المسرحية التى أجرت عليها بروفات إثر مرضها بالسرطان.

الفنان الجميلة ذات الوجه الملائكى التى كانت قليلة الظهور الإعلامى وقليلة الكلام كانت تعمل فى صمت وتتألق فى أعمالها دون ضجيج، وبلغت حصيلة أعمالها 91 عملا ما بين المسرح والسينما والمسلسلات التليفزيونية والسهرات ذات الحلقة الواحدة أو الحلقتين.

الفنانة الراحلة فايزة كمال طوال تاريخها الفنى كانت نموذجا للفنانة المحترفة صاحبة الشخصية الراقية المحترمة، وكانت الراحلة متزوجة من المخرج المسرحى الكبير مراد منير وأنجبت منه ابنها يوسف.

وخطف سرطان الكبد روح ذات الوجه الملائكى والعيون الجميلة فى 26 مايو 2014، ووفقا لموقع " mayoclinic" فسرطان الكبد هو السرطان الذي يبدأ في خلايا الكبد، وهو عضو في حجم كرة القدم يقع في القسم العلوي الأيمن من البطن، أسفل الحجاب الحاجز وأعلى المعدة.

يمكن أن يتكون العديد من أنواع السرطانات في الكبد، ويعد سرطان الخلايا الكبدية هو أكثر أنواع سرطان الكبد شيوعًا، ويبدأ في خلية الكبد الرئيسية (الخلايا الكبدية)، وهناك أنواع أخرى من سرطان الكبد الأخرى مثل سرطان القنوات الصفراوية داخل الكبد والورم الأرومي الكبدي، أقل شيوعًا.

Advertisements

لا يمكن اعتبار كل أنواع السرطان التي تؤثر في الكبد سرطانات كبدية، يُعرف السرطان الذي يبدأ في منطقة أخرى بالجسم مثل سرطان القولون أو الرئة أو الثدي ثم ينتشر في الكبد باسم السرطان النقيلي وليس سرطان الكبد، كما يُعرف هذا النوع من السرطان باسم العضو الذي بدأ فيه، مثل سرطان القولون النقيلي لوصف السرطان الذي يبدأ في القولون وينتشر إلى الكبد. ويعد السرطان الذي ينتقل إلى الكبد أكثر شيوعًا من السرطان الذي يبدأ في خلايا الكبد.

والأسباب وراء أكثر حالات سرطان الكبد غير واضحة ولكن في بعض الحالات، يكون السبب معروفًا، حيث يمكن أن تسبب العدوى المزمنة ببعض فيروسات التهاب الكبد الإصابة بسرطان الكبد.

يحدث سرطان الكبد عندما تطور خلايا الكبد تغييرات (طفرات) في الحمض النووي المادة التي توفر تعليمات لكل عملية كيميائية في الجسم، تسبب الطفرات في الحمض النووي تغييرات في هذه التعليمات، وتتمثل إحدى النتائج في أن تبدأ الخلايا في النمو خارج نطاق السيطرة وتشكل في نهاية المطاف ورمًا كتلة من الخلايا السرطانية.