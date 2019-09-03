شكرا لقرائتكم خبر عن إحساس القىء المستمر دليل على وجود 7 مشاكل صحية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتيجة الإصابة ببعض الفيروسات والأمراض أو التهابات الجسم نتعرض للإحساس الشديد بالقئ والغثيان المستمر، وهو من الحالات الصحية المزعجة التى تسبب الضيق والتوتر دائما. وحسب ما ذكره موقع webmd فإن هناك بعض المشاكل الصحية التى تسبب الشعور الدائم بالقئ وهى: القئ Advertisements 1:الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا أو التهاب الجيوب الانفية المزمنة قد يزيد من الاصابة بالقىء المستمر. 2:التهاب الزائدة الدودية من المشاكل التى تسبب القىء والشعور بالغثيان. 3:التهاب المعدة والأمعاء أو القولون التقرحى والاضطرابات الجهاز الهضمى عموما تسبب القىء والغثيان. 4:التهاب المرارة يسبب الشعور الدائم بالغثيان وهو من الحالات الصحية التى تسبب ألم شديد وعدم القدرة على بذل أى مجهود. 5:التهابات الكبد أو فشل الكبد من الامراض الخطيرة التى تسبب الشعور بالغثيان الشديد والقىء. 6:الاثار الجانبية لبعض الادوية قد تزيد من الاصابة بالغثيان والقىء. 7:حالات التسمم الغذائى تسبب الغثيان والتهاب المعدة وعدم القدرة على تناول الطعام. لذلك عند الشعور الدائم بالغثيان أو القئ المستمر ينصح باجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة السبب وعلاجه مع تجنب تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب وتجنب تناول المشروبات الكحولية والتدخين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحساس القىء المستمر دليل على وجود 7 مشاكل صحية.. اعرفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.