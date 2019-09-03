من أجل مبابي.. جماهير ليفربول تطالب ببيع محمد صلاح

طالبت بعض جماهير نادي ليفربول الإنجليزي ببيع النجم المصري محمد صلاح؛ للاستفادة من أمواله في التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويُعَد محمد صلاح أبرز نجوم الفريق الإنجليزي خلال الموسمين الماضيين، وقاده للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد غياب استمر 14 عاما.

ونقلت صحيفة" ميرور" البريطانية مطالبة موقع جماهيري ينتمي لليفربول ببيع النجم المصري خلال الفترة المقبلة، من أجل ضم مبابي بالإضافة إلى الإنجليزي جادون سانشو جناح بروسيا دورتموند الألماني، أو كاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزن الألماني.

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ويرى الموقع أن النادي الإنجليزي بإمكانه تكرار سيناريو بيع البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى برشلونة بمقابل مادي كبير، والاستفادة منه في تدعيم صفوف الفريق بالعديد من اللاعبين الجدد.





وكان ليفربول قد وافق على انتقال كوتينيو في يناير/كانون الثاني 2018 إلى برشلونة مقابل نحو 160 مليون يورو؛ ما مكن "الريدز" من التعاقد مع المدافع الهولندي المميز فيرجيل فان ديك من ساوثهامبتون مقابل 85 مليون يورو في نفس فترة الانتقالات.

ومع بداية الموسم الجديد ضم ليفربول كلا من الحارس البرازيلي أليسون بيكر من روما الإيطالي مقابل 62 مليون يورو، ومواطنه فابينيو من موناكو الفرنسي في صفقة بلغت 45 مليون يورو، بالإضافة للغيني نابي كيتا قادما من لايبزيج الألماني مقابل 60 مليون يورو.

وكان محمد صلاح قد انضم لصفوف ليفربول موسم 2017 قادما من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو ونجح في تحقيق لقب هداف الدوري موسمين متتاليين وقاد الفريق لوصافة دوري أبطال أوروبا عام 2018 والفوز باللقب العام الماضي.