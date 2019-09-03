متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - التّطيّب بالبخور عادة تتميّز بها البيوت الخليجيّة، فلا يخلو أيّ منزل منه.
العديد من الدراسات أكّدت بأنّه لا يقلّ خطورة عن دخان السّجائر، وأنّه يحتوي على مواد سامّة قد تسبّب تهيّجًا وأمراضًا صدريّة خطيرة.
في الفيديو التالي نعرض لكِ أخطاء البخور والتّعرّض لدخانه على المدى البعيد..
كانت هذه تفاصيل خبر البخور.. رائحته عطرة وأخطاره قاتلة! (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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