شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة موانع الحمل.. شركة مصرية تضخ نصف مليون علبة شهريا لحل المشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت في الأسابيع الأخيرة أزمة، أحدثت حالة من الجدل بين المواطنين، تتعلق بنقص حبوب منع الحمل بمعظم أنواعها من سوق الدواء المصري، اختفاء هذه الأدوية المستوردة دفع كثيرا من السيدات إلى خوض رحلة معاناة في البحث عنها، وتعددت شكواهن من عدم توفر بدائلها في معظم الصيدليات. يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لمحاصرة التزايد الكبير في معدلات الإنجاب وتقوم بإطلاق العديد من الحملات في هذا الشأن.



ادوية منع الحمل الجديدة

هذه الأزمة ونداء وزارة الصحة دفعتا شركة "تكنوفارما ايجيبت" لضخ كميات كبيرة من أقراص منع الحمل تصل إلى نصف مليون علبة شهريا، بالإضافة إلى أنواع أخرى من وسائل تنظيم الأسرة لسد العجز في هذه الوسائل بالسوق المحلي من خلال منظومة انتاجية ذات مواصفات قياسية وطرحها بأسعار مناسبة مقارنة بأسعار المستورد لتكون في متناول جميع المواطنين الراغبين في تنظيم النسل.

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وأكد الدكتور "شيرين حلمي" نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات "فاركو" أن شركة "تكنو فارما ايجيبت" أحدث شركات المجموعة تسعى جيدا للقيام بدورها الوطني، في توفير هذه الأدوية للمصريين بشكل دائم لذلك يتم مضاعفة الكميات التي تضخ من اقراص منع الحمل وتوفيرها، وسيتم طرح العديد من انواع وسائل تنظيم الأسرة لسد فجوات الاحتياج العاجل وسوف يتم الاعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي الأسبوع القادم.



ادوية منع الحمل المحلية

واوضح الدكتور شيرين حلمي ان المشكلة كانت في الاعتماد على الأقراص المستوردة التي تواجه مشاكل وتحديات الاستيراد وارتفاع التكلفة٬ ولكن نحن في هذا المجال سنخدم العديد من مقدمي الرعاية الصحية ومرضاهم، ونوفر الأقراص بشكل دائم من خلال منظومة إنتاجية محلية ذات مواصفات قياسية عالمية ٬ وتقوم الشركة بتوزيع هذه الأدوية على كبار الموزعين المعتمدين لضمان توافرها في الصيدليات في جميع أرجاء الجمهورية ٬ ومن هذه الاقراص فيموجيسال وسعره ٢٤.٥ جنية ٬ واقراص نوجيستاديول بسعر ٢٥ .٢٢ جنية ٬ واقراص اوفيونهيبيتا التي تستخدمها الأمهات في فترة الرضاعة بسعر ٢٢ جنيه.

وهناك حملة مكبرة لشركة "تكنوفارما" تنقسم إلى شقين الأول: التوعية فى الصيدليات حتى يكونوا على دراية كاملة بالمنتجات المصرية ذات الجودة العالمية، والثانى: عمل تدريب للصيادلة حتى يقدموا استشارات للسيدات اللاتى يريدن تنظيم الأسرة وتعريفهم بالبدائل المحلية الجديدة.