صحة ورشاقة

من ضغط الدم المثالى لعدد ساعات النوم.. 10 أرقام لو وصلتلها صحتك هتبقى بمب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك عدد من الأرقام التى يجب على كل شخص أن يعرفها للحفاظ على صحته من معدل ضغط الدم المناسب لقياس محيط الخصر لعدد ساعات النوم المثالية، وهذه الأرقام تساعدك على أن تصبح بصحة أفضل إذا حققتها، وفقاً لموقع جريدة الدايلى ميرور البريطانية.

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معدل الكوليسترول الطبيعى فى الدم
 

الكمية الإجمالية للكوليسترول في دمنا يجب أن تساوي أو تقل عن 5 مليمول / لتر.

بشكل أكثر تحديداً، يجب أن يكون الكوليسترول الضار LDL (البروتين الدهني منخفض الكثافة) أقل من 3 مليمول / لتر و الكوليسترول الجيد HDL (البروتين الدهني عالي الكثافة) أكبر من 1 مليمول / لتر."

150 دقيقة كل أسبوع
 

150 دقيقة ..هو الوقت الذي ينبغي للبالغين قضاءه في التمارين المعتدلة- ما بين ركوب الدراجات والمشي السريع - كل أسبوع.

6 جرام ملح يومياً
 

للحد من خطر ارتفاع ضغط الدم، 6 جرامات هي أقصى كمية من الملح يجب أن تتناولها كل يوم، تجنب الأطعمة التي تحتوي على أكثر من 1.5 جرام من الملح لكل 100 جرام.

20 دقيقة من تناول الطعام ببطء
 

تستغرق معدتك 20 دقيقة لتخبر عقلك أنك تشعر بالشبع والامتلاء، وهذا هو السبب في أن الأشخاص الأكثر بطئاً فى تناول طعامهم يكونوا أكثر نحافة.

15 دقيقة يومياً من التعرض للشمس
 

اخرج فى أشعة الشمس لمدة 15 دقيقة يومياً، هذا هو الوقت الذي نحتاجه لزيادة مستويات فيتامين (د) فى جسمنا.

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مستوى الجلوكوز فى الدم
 

يجب أن يكون لدى الشخص السليم مستويات الجلوكوز في الدم التي تقل عن 42 مليمول / مول.

10 مساءاً وقت النوم المثالى
 

وقت النوم المثالي هو 10 مساءً، وعدد ساعات النوم المثلى هى 8 ساعات يومياً.

70-120 معدل ضغط الدم المثالى
 

قراءة ضغط الدم المثالية يجب أن تكون بين 90/60 و 120/70.

يوضح الشكل الأول الضغط الانقباضي - قوة الدم حيث ينبض القلب والثاني هو الانبساطي - الضغط بين يدق.

37 و 31 بوصة معدل قياس الخصر المثالى
 

يبلغ قياس الخصر المثالي للرجال بالبوصة  37 والمرأة 31 درجة. وهناك قاعدة جيدة وهي أن قياس الخصر يجب أن يكون نصف طولك.

3 أيام مدة استخدام مسكنات الألم على التوالى
 

لا تستخدم الأدوية المسكنة لأكثر من 3 أيام على التوالى، حيث تسبب صداع المسكنات وكذلك يفقد المسكن قدرته على التأثير وتخفيف الألم.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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