ثلاث خطوات لحرق الدهون خلال النوم

اتباع الأنظمة الغذائية الصارمة والالتزام بروتين رياضي يومي، طرق فعالة لتخسيس الوزن، لكنها مملة، و كثير لا يتمكنون من الالتزام بها لفترات طويلة.

إذا كنتِ تعاني من زيادة الوزن ، فيمكن أن تصبح خسارة الوزن مهمة سهلة عن طريق اتباع نظام غذائي متوازن، ومراقبة ما تأكله، تجنب تناول الوجبات السريعة، والحفاظ على كم السعرات الحرارية المسموح بها يوميا.

أهمية النوم لتخسيس الوزن

لا يفهم الكثير من الناس أهمية النوم عندما يتعلق الأمر بحرق الدهون الزائدة وانقاص الوزن. يقول الخبراء إن النوم عدد ساعات كافية يساعد الجسم على القيام بالعمليات الحيوية، ومنها عملية الأيض، على نحو أفضل.

بالإضافة إلى عدد الساعات، فإن الدراسات أثبتت أن هناك 3 أشياء يمكن القيام بها خلال النوم تساعد في تفتيت الدهون الزائدة و فقدان الوزن.



أغلقي هاتفك



من المعروف أنه يجب الابتعاد عن الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى ، التي تنبعث منها ضوء أزرق أثناء النوم. لقد أثبتت الكثير من الدراسات أن التعرض للضوء الأزرق ، مباشرة قبل النوم ، يعطل إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون المرتبط بالنوم.

وفقا لدراسة أجرتها جامعة نورث وسترن في شيكاغو، عندما يختل الجسم عن إنتاج هرمون الميلاتونين ، فقد يؤدي ذلك إلى الشعور بالجوع وإبطاء عملية الأيض.



النوم في الظلام



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إذا كنتِ من محبي المصابيح الليلية أو تفضلين النوم في إضاءة ، فعليك تغيير هذه العادة على الفور إذا كنتي ترغبين في انقاص الوزن. هذا لأنه تمامًا مثل الأنوار الزرقاء ، يمكن أن يعرقل إنتاج هرمون الميلاتونين.

بالإضافة إلى إيقاف تشغيل مصباح الليل ، يمكنك أيضًا استخدام أقنعة النوم وسحب الستائر للظلام التام.



خلع ملابسك

النوم عاريا يخفض درجة حرارة الجسم الطبيعية، مما يساعدك بدوره على النوم بعمق، كما أن محاولات الجسم للوصول إلي درجة حرارة الجسم الطبيعية يتطلب .حرق جزء من الدهون المخزنة في الجسم.

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