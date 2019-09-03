مشفى هندي يُعلن عودة "التوأم المتصلين" الشهيرين إلى منزلهما قريبًا

أعلن مشفى شهير في الهند، عن عودة التوأم "المتصلين" الشهيرين إلى منزلهما قريبا، وذلك بعد عامين على نجاح العملية الجراحية المعقدة التي أفضت إلى فصل جمجمتيهما عن بعضهما.

ويعد نجاح العملية الجراحية حدثا طبيا عالميا، حيث يتشارك التوأم بدورة دموية واحدة، قبل فصلهما عام 2017، إلا أن لهما دماغين منفصلين.

وتعرف حالة المولودين النادرة بـ Craniopagus Twins، وهي تحدث مرة واحدة لكل 2.5 مليون ولادة، في حين تمت عملية الفصل في مشفى Indian Medical Science Hospital في نيودلهي.

ويبلغ عمر التوأم، جاغاناث وبالرام، 4 سنوات، وينموان بشكل طبيعي بعد ما تخطيا تبعات العملية الجراحية المعقدة، التي شارك فيها 40 أخصائيا وجراحا بارزا، من كافة الاختصاصات.

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ويقول أستاذ جراحة المخ والأعصاب، ديباك غوبتا، الذي أجرى عملية الفصل إل جانب فريق من ألمع الأطباء: "لم تكن هذه مهمة سهلة. كانت تلك أياما وليالي صعبة، لأن العملية شملت فصلا جراحيا لدماغين".

ومع نجاح العملية، ألبس التوأم خوذتين طبييتين، صممتا خصيصا لهما، ليرتديانهما فترة مؤقتة، بغية حماية الجمجمة والدماغ، في حين أُجري العمل الجراحي على مرحلتين اثنتين، تقارب مدة الواحدة منهما 25 ساعة متواصلة.

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