تقارير سودانية تؤكد تعيين امرأة في منصب وزير الخارجية للمرة الأولى

تناقلت وسائل إعلام سودانية وعربية تقارير عن ترشيح، أسماء محمد عبد الله، لمنصب وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السودانية، والتي ستكون أول امرأة في هذا المنصب في تاريخ السودان، حيث تشير التقارير الإعلامية إلى أن رئيس الحكومة الانتقالية في السودان، عبد الله حمدوك، هو من بادر إلى ترشيح أسماء عبد الله لهذا المنصب.

ويشار إلى أن أسماء عبد الله دبلوماسية محترفة، كانت تعمل ضمن السلك الدبلوماسي في الثمانينيات من القرن الماضي، قبل أن يتم فصلها بعد مجيء الرئيس السابق عمر البشير إلى السلطة. وكانت عبد الله تعمل في السفارة السودانية في النرويج.

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يذكر أن السودان لا يزال بانتظار إعلان التشكيلة الكاملة للحكومة الانتقالية، ولا تزال المشاورات حول المرشحين مستمرة.

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