شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفة عن وظيفة الكلى بالجسم ..تفرز الهرمونات المساعدة فى ضبط ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت موقع National Kidney Foundation أن معظم الناس تعرف أن الوظيفة الرئيسية للكلى هي إزالة الفضلات، والسوائل الزائدة من الجسم، حيث تتم إزالة هذه النفايات والسوائل الزائدة عن طريق البول، ينطوي إنتاج البول على خطوات معقدة للغاية من الإفراز، وإعادة الامتصاص، حيث إن هذه العملية ضرورية للحفاظ على توازن مستقر للمواد الكيميائية في الجسم.



وظائف متعددة عن الكلى تعرف عليها

يتم إجراء تنظيم ملح الجسم، والبوتاسيوم، ومحتوى الحمض عن طريق الكلى، تنتج الكليتان أيضًا هرمونات تؤثر على وظيفة الأعضاء الأخرى، على سبيل المثال، تحفز الهرمون الناتج عن الكلى، وإنتاج خلايا الدم الحمراء، الهرمونات الأخرى التي تنتجها الكلى تساعد في تنظيم ضغط الدم، والسيطرة على التمثيل الغذائي للكالسيوم.

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فالكلى عبارة عن مصانع كيميائية قوية تؤدي الوظائف التالية: التخلص من النفايات بالجسم، إزالة المخدرات، افراز الهرمونات التي تنظم ضغط الدم، إنتاج شكل نشط من فيتامين (د) يعزز عظام قوية وصحية، السيطرة على إنتاج خلايا الدم الحمراء.



الكلى تخلص الجسم من السموم

وأشار الموقع إلى أن هناك كليتين، كل منهما بحجم قبضة اليد ، وتقع على جانبي العمود الفقري في أدنى مستوى من القفص الصدري. تحتوي كل كلية على ما يصل إلى مليون وحدة تعمل تسمى النيفرون. يتكون النيفرون من وحدة ترشيح للأوعية الدموية الدقيقة تسمى الكبيبة المرتبطة بالأنبوب، عندما يدخل الدم إلى الكبيبة، يتم ترشيحه ثم يمر السائل المتبقي على طول الأنبوب، في الأنابيب ، تتم إضافة المواد الكيميائية والماء أو إزالتها من هذا السائل المفلتر وفقًا لاحتياجات الجسم ، المنتج النهائي هو البول الذي نفرزه.

وأضاف، تؤدي الكليتان وظيفتهما المدعومة للحياة، وهي ترشيح حوالي 200 لتر من السوائل والعودة إلى مجرى الدم كل 24 ساعة، كما يمكنها أن تتخلص من السموم من خلال البول.