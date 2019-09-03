شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الكويتية": نعمل بموجب خطة تطوير لمنشآت وأجهزة طب الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بوزارة الصحة الكویتیة، الیوم الثلاثاء، ان الوزارة تعمل بموجب خطة توفر توسعات مستقبلیة فى منشآتھا واجھزتھا الطبیة الخاصة بطب الاسنان معربا عن اعتزازه بالمستوى المتقدم الذي وصل الیه طب الاسنان فى الكویت.

ووفقا لما تم نشره فى وكالة الأنباء الكويتية، جاء ذلك فى كلمة للوكیل المساعد لشؤون طب الاسنان الدكتور یوسف الدویرى خلال احتفال اقامه "مركز سما" الكویتى لطب الاسنان بمناسبة حصوله على الاعتماد الكندى بجودة الخدمات الصحیة وھو الأول من نوعه على المستوى الاھلي فى الكویت والثالث على مستوى الشرق الأوسط.

وثمن الدویرى الجھود التي بذلھا المركز وفریق مراقبة الجودة والطاقم الطبى حرصا منھم على الالتزام بالمعاییر الطبیة العالمیة وتوفیر رعایة طبیة متقدمة موازیة لاحدث ما توصل الیه المجال الطبى.