شكرا لقرائتكم خبر عن مش أى دكتور.. حاجات لازم تكون فى العيادة عشان تحمى طفلك من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "حياة طفلك مش لعبة فى ايدك ولا ايد الدكتور"، فيجب اختيار الطبيب المناسب قبل الذهاب إليه لضمان صحة الطفل وحمايته من الأمراض فبسبب العيادات غير النظيفة قد يتعرض الطفل للفيروسات والعدوى والأمراض الخطيرة، ومن ضمنها الاصابة بفيرس سى والذى ينتقل عن طريق استخدام أدوات من شخص مصاب لشخص سليم أو عن طريق الدم، كما تنتقل الأوبئة ونزلات البرد والانفلونزا.

لذلك يقدم موقع scripps بعض العلامات التى يجب أن تكون فى عيادة الأطفال:



عيادة الاطفال

1:قبل الذهاب للطبيب يجب أولا التأكد من درجته العلمية وأنه ذات سمعة جيدة.

2:يجب أن تكون عيادة الطبيب نظيفة وجيدة التهوية وذلك للوقاية من الفيروسات والعدوى.

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3:"الجوانتى" من أهم الأدوات التى يجب مراعاتها عند زيارة الطبيب، وذلك لحماية طفلك من الأمراض التى تنتقل له من شخص لاخر.

4:استخدام أدوات جديدة ومعقمة، فتبادل الأدوات من شخص لاخر تزيد من فرص الاصابة بالأمراض الخطيرة والمزمنة.

5: نظافة أرضيات العيادة والأسطح من الأشياء المهمة التى يجب التأكد منها لمنع انتشار العدوى.