الإمارات تدعم القطاع الصحى فى الساحل الغربى اليمنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثفت دولة الإمارات - عبر هيئة الهلال الأحمر - دعمها للقطاع الصحى فى الساحل الغربى اليمنى فى إطار برنامج الاستجابة الطارئة لمواجهة موسم انتشار الأوبئة وذلك من خلال تزويد المستشفيات الحكومية والوحدات والمراكز الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. و وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، فى هذا الشأن زودت هيئة الهلال الأحمر القطاع الصحى فى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بكميات جديدة من الأدوية. و ثمن حسن أحمد هنبيق مدير عام مديرية التحيتا الدور الكبير لدولة الإمارات فى دعم القطاع الصحى ومختلف القطاعات الخدمية بالمديرية. و ذكر ممثل الهلال الأحمر الإماراتى فى الساحل الغربى، أن هذه الكمية من الأدوية و المخصصة لعلاج و مكافحة الإسهالات الحادة المنتشرة فى البلدات النائية الساحلية جنوب غرب مديرية التحيتا تأتى فى إطار الدعم المكثف من قبل دولة الإمارات لمواجهة الأوبئة التي تزايدت حالات الإصابة بها خصوصا بين الأطفال مع موسم هطول الأمطار.

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