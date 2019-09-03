شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: طالب يصاب بالعمى بسبب اعتماده على بالطاطس المقلية "شيبس" 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض طالب بريطانى فى الـ 17 من عمره إلى الإصابة بالعمى بسبب تناوله البطاطس المقلية فقط والخبز الأبيض ولحم الخنزير على مدار 3 سنوات متتالية.

ووفقا لتقرير صحيفة " ديلى ميل" البريطانية فإن الشاب ـ الذى رفض ذكر اسمه ـ قد أصيب بالعمى، حيث كان يعيش على رقائق البطاطس ولحم الخنزير المعالج ، ما تسبب فى انخفاض الفيتامينات في نظامه الغذائي، أهمها فيتامين B12 و النحاس وفيتامين د، ما سبب أضرارا لا يمكن إصلاحها للأعصاب البصرية.



الشيبيى

اضطر الطالب إلى ترك الدراسة في الكلية، حيث فقد بصره ببطء على مدار 3 سنوات، بداية من عمر 14 عامًا، بسبب حالة تعرف باسم اعتلال الأعصاب البصري (NON)، وكان وزنه وطوله طبيعيا، ولكن نقص العناصر الغذائية الحيوية تسبب في أضرار لا رجعة فيها للعصب في مؤخرة عينيه، مما جعله يصاب بالعمى.



شيبسى

ما هو الاعتلال العصبي البصري التغذوى

وتتكون الأعصاب البصرية من ملايين الألياف وهي مسئولة عن نقل المعلومات المرئية من شبكية العين إلى المخ، وعندما تتلف الألياف بسبب نقص الفيتامينات، يفقد العصب البصري قدرته على نقل الرسائل إلى المخ.

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الاعتلال العصبي البصري التغذوي هو حالة بطيئة وغير مؤلمة ترى انخفاضًا تدريجيًا في الرؤية، حيث يصاحب ذلك أحيانًا خلل في الرؤية الملونة وإذا ترك دون علاج يؤدي إلى العمى الدائم

مجموعة فيتامينات B، الموجودة في الأطعمة الكاملة والخضرلوات الورقية ، ضرورية للحفاظ على بصر جيد.