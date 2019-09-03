شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: المصابون بالالتهاب الكبدى C قادرون على التبرع بكليتهم دون إصابة الأصحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية جديدة أن الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد الوبائي سي قد يكونون قادرين على التبرع بكليتهم دون التعرض لخطر انتشار العدوى، حيث من المعروف أن الالتهاب الكبدي الوبائى سى ينتشر عبر مجرى الدم، وبالتالي لا يُسمح للمصابين بالتبرع بالدم أو الأعضاء، فحاليا لا يمكن نقل كليتي التهاب الكبد الوبائي إلا للمرضى المصابين بالفيروس.

لكن العلماء الأميركيين يقولون الآن إن العملية آمنة بعد نجاح زرع 53 كلية مصابة في متلقين أصحاء، ولم يصب أي منهم بالفيروس، ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

والالتهاب الكبد الوبائي هو التهاب فيروسي يصيب الكبد وعادة ما يتم الحصول عليه من الدم المصاب، إذا تركت دون علاج يمكن للعدوى تليف الكبد أو تندب الكبد، وبمرور الوقت قد يتسبب هذا في توقف الكبد عن العمل بشكل صحيح في الحالات الشديدة ، يمكن أن تتطور المشاكل التي تهدد الحياة مثل فشل الكبد أو سرطان الكبد.

ينتشر الالتهاب الكبدي الوبائي (C) عبر الدم الملوث، حيث يتطور إلى عدوى مزمنة بعد ستة أشهر، تهاجم العدوى الكبد مما يؤدي إلى تليف الكبد أو سرطان الكبد.

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تشمل الأعراض فقدان الوزن ، فقدان الشهية، الشعور بالشبع التام بعد تناول وجبة صغيرة، الغثيان أو القيء، الطحال الموسع، ألم في البطن أو بالقرب من الكتف الأيمن، تورم أو تراكم السوائل في البطن، اصفرار الجلد والعينين .

ولكن من خلال العلاجات الحديثة ، عادة ما يكون من الممكن علاج العدوى ، وسيكون لمعظم المصابين بها متوسط ​​عمر متوقع. يقدر أن حوالي 215،000 شخص في المملكة المتحدة مصابون بالتهاب الكبد الوبائي.