مراهق يفقد بصره.. والسبب حمية البطاطس المقلية

فقد مراهق بريطاني بصره بصفة دائمة بعد خضوعه لحمية قاسية تقتصر على رقائق البطاطس المقلية والمقرمشات.

وأصيب المراهق (17 عاما) والذي لم يكشف الأطباء عن اسمه، بفقدان البصر الدائم وسوء التغذية بسبب النقص الحاد في الفيتامينات وفق موقع "بي بي سي".

وكان المراهق بدأ حميته القائمة على "المقرمشات والبطاطس المقلية، بالإضافة إلى شريحة صغيرة من اللحم أو البروتينات، بعد أن أنهى المرحلة الابتدائية. لتبدأ أعراض سوء التغذية تظهر لديه قبل 3 سنوات في الـ14 من عمره وتم تشخيص حالته وقتها على أنه يعاني نقصا في فيتامين "ب 12" الذي يؤثر على البصر، ووجب عليه تناول المكملات الغذائية، لكنه لم يلتزم أو يحسن من نظامه الغذائي السيئ، وقرر الاستمرار بما هو عليه.

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وبعد 3 سنوات نقل الفتى إلى مستشفى بريستول البريطاني بسبب معاناته من فقدان البصر التدريجي، لكن لم يستطع الأطباء علاجه لأن الحالة اكتشفت متأخرة جدا.

وقال الدكتور دينيز أتان، الذي عالجه في المستشفى: "لم يكن يعاني من الوزن الزائد أو نقص الوزن، ولكنه كان يعاني من سوء التغذية الحاد بسبب اضطراب تناول الطعام.. فقدَ المعادن من عظامه، وخسر بصره".

وأضاف: "الاعتلال العصبي البصري الذي يعاني منه يمكن علاجه إذا ما تم تشخيصه مبكرا، ولكن إذا ترك فترة طويلة جدًا، تموت ألياف العصب ويصبح التلف دائما".

وأفاد أتان أن حالات كهذه غير شائعة، ويجب على الوالدين أن يكونوا على دراية بالضرر المحتمل الذي قد ينجم عن الأكل، وطلب المساعدة من الخبراء.