"توني روبنز" في دبي.. رائد الإيجابية وتطوير الذات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف قاعة "كوكاكولا أرينا" بدبي في 3 سبتمبر/أيلول، الفعالية التحفيزية الكبرى في المنطقة بمجال تطوير الذات بعنوان "تحقيق ما يفوق الخيال".

يأتي ذلك بدعم من مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وتنظيم "نجاحي إيفنتس"، وبمشاركة مجموعة من أشهر نجوم الإرادة والتنمية البشرية العالميين.

ويشارك الباحث والكاتب الأمريكي توني روبنز في حفل "تحقيق ما يفوق الخيال"، إذ سيُطلع المشاركين على أساليب وأفكار من شأنها دعمهم في إطلاق العنان لقواهم الكامنة، ليتجاوزوا كل الحدود والتحديات ويختبروا الحياة التي يتوقون إليها.

ومن المتوقع أن يحقق الحفل رقماً قياسياً في عدد الحضور، إذ من المنتظر مشاركة أكثر من 10 آلاف شخص، حيث استطاع روبنز تغيير حياة 50 مليون شخص من خلال المحاضرات الملهمة التي ألقاها حول العالم.