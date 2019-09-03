شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على مرض السكر وارتفاع ضغط الدم يساعدان فى الوقاية من أمراض الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع المؤسسة القومية للكلى، إنه يمكن علاج العديد من أمراض الكلى بنجاح، حيث يمكن أن تساعد السيطرة الدقيقة على مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم في الوقاية من أمراض الكلى، أو تفاقمها.



الكلى تخلص الجسم من السموم

وأوضح التقرير أن حصوات الكلى، والتهابات المسالك البولية يمكن علاجها عادة بنجاح، ولكن لسوء الحظ، لا تزال الأسباب المحددة لبعض أمراض الكلى غير معروفة، والعلاجات غير متوفرة بعد، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان، قد يتطور مرض الكلى المزمن إلى الفشل الكلوي، مما يتطلب غسيل الكلى أو زرع الكلى.



ارتفاع ضغط الدم يساعد فى الاصابة بامراض الكلى

وأضاف الموقع، غالبًا ما يساعد علاج ارتفاع ضغط الدم باستخدام أدوية خاصة تسمى مثبطات إنزيم الأنجيوتنسين على إبطاء تطور مرض الكلى المزمن، يتم إجراء الكثير من الأبحاث لإيجاد علاج أكثر فعالية لجميع الحالات التي يمكن أن تسبب مرض الكلى المزمن ،موضحا أن الكشف المبكر عن مرض الكلى المزمن وعلاجه هما مفتاح الحفاظ على أمراض الكلى من التقدم إلى الفشل الكلوي، حيث يمكن إجراء بعض الاختبارات البسيطة للكشف عن مرض الكلى المبكر، مثل اختبارالبروتين في البول، ونسبة الزلال إلى نسبة الكرياتينين، وبقدر كمية الزلال الموجود في البول والذى يعني وجود كمية زائدة من البروتين في البول، دليل على أن وحدات التصفية في كليتك قد تضررت بسبب المرض، إحدى الأسباب الأخرى قد تكون بسبب الحمى، أو التمرينات الرياضية الشديدة، لذلك سيرغب طبيبك في تأكيد الاختبار على مدى عدة أسابيع. من المهم بشكل خاص أن الأشخاص الذين لديهم خطر متزايد للإصابة بأمراض الكلى المزمنة، أن يقوموا بإجراء هذه الاختبارات.



السيطرة على السكر يحميك من امراض الكلى

قد يكون لديك خطر متزايد لأمراض الكلى إذا كنت: من كبار السن ، مريض بالسكري، تعانى من ارتفاع ضغط الدم، لديك أحد أفراد الأسرة مريض بالكلى المزمن.

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