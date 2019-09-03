شكرا لقرائتكم خبر عن آخر العنقود حظه حلو ومدلع..الأشقاء الأصغر أكثر نحافة وصحة من الأخوة الأكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الأطفال الصغار "آخر العنقود" أكثر نحافة وصحة ويعيشون حياة أطول من إخوانهم أو أخواتهم الأكبر.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن الأشقاء الكبار يواجهون صراعًا شاقًا ، كونهم عرضة للسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان.

السمنة ستكون مسؤولة عن 400 ألف حالة وفاة في بريطانيا خلال العقد المقبل، وتشير الإحصاءات إلى أن الإصابة بالسمنة تزيد بنسبة 70% من خطر الإصابة بقصور في القلب - أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في المملكة المتحدة.

السمنة ، التي تصيب أكثر من ربع البالغين ، قد تجاوزت التدخين كسبب رئيسي لأربعة أنواع من السرطان.

وعلى الرغم من أن الإفراط في تناول الطعام وعدم ممارسة الرياضة هما من الأسباب الواضحة ، إلا أن ترتيب الولادة يمكن أن يلعب دورًا أيضًا.

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وتتبعت دراسة أجريت عام 2015 في نيوزيلندا 13400 زوجًا من الأخوات ووجدت أن الأطفال البكر هم أكثر عرضة لفرط الوزن و 40% أكثر عرضة للإصابة بالسمنة مقارنة بأشقائهم الصغار.

وفي المتوسط ​​، كانت الأخوات الأكبر سناً أكبر بـ 4 كيلو جرام، وتم العثور على نفس النمط في الرجال والسبب هو لغز.

لكن البروفيسور ساندرا بلاك ، باحثة في مجال الصحة العامة في جامعة كولومبيا ، نيويورك ، تعتقد أن الاختلاف قد يكون لأنه في الحمل الأول ، تكون الأوعية الدموية للأم أضيق ، مما يقلل من تزويد المغذيات، مما يجعلها تخزن الدهون.

وفي حالات الحمل اللاحقة ، تكون الأوعية الدموية أكثر مرونة وبالتالي تميل إلى التمدد - مما يزيد من تدفق الدم والمواد الغذائية إلى الطفل.

وأضافت "بلاك" : "إن انخفاض تدفق المغذيات إلى المواليد الأوائل في الرحم قد يؤثر على تنظيم الدهون في الجسم ، مما يؤدي إلى تخزين المزيد من الدهون في مرحلة البلوغ".