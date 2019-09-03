شكرا لقرائتكم خبر عن لو كبرت في السن.. إزاي تحمي نفسك من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع التقدم فى العمر يتعرض الانسان لمجموعة من المشاكل الصحية التى تسمى بـ "أمراض تقدم العمر"ومنها الزهايمر والقلب وهشاشة العظام ويتعرض القلب للعديد من المشكلات وقد تصيب هذه المشاكل والأوجاه الشباب والأطفال ايضا نظرا لوجود عيب خلقى منذ الولادة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فهناك بعض العادات التى تساعد على الوقاية من الاصابة بأمراض القلب عند تقدم العمر وهى:



القلب

1:المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية يوميا يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض المزمنة الاخرى مثل السكر والسمنة، حيث تساعد الرياضة على تجديد النشاط والحيوية وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

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2:الابتعاد عن التدخين فهو واحد من أبرز العادات السيئة التى تؤثر على صحة الجسم ويسبب أمراض القلب وتصلب الشرايين ، كما انه يزيد من خطر الاصابة بالأمراض القلبية.

3:ينصح بالإكثار من تناول الخضروات والفواكه حيث انها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتعزز صحة القلب.

4:تجنب تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والسكريات مع الابتعاد عن تناول الوجبات الجاهزة.

5:الابتعاد عن المشروبات الكحولية والغازية حيث إنها تؤثر على صحة القلب.