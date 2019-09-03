شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك تشهد ولادة استثنائية لطفلة قضت 117 يوما في رحم أمها المصابة بموت دماغي والان مع التفاصيل

شهدت التشيك، الإثنين، ولادة استثنائية لطفلة قضت 117 يوما في رحم أمها المصابة بموت دماغي.

وأعلن مستشفى برنو الجامعي في التشيك ولادة قيصرية ناجحة لرضيعة بصحة جيدة تزن أكثر من كيلوجرامين وطولها 42 سنتيمترا من رحم أمها التي تعاني من موت دماغي.

وذكر المستشفى أنه يعتقد أن إبقاء الجنين حيا في رحم أم مصابة بموت دماغي، بما يتضمنه من مضاعفات محتملة، لمدة 117 يوما يسجل رقما قياسيا لأطول مدة حفاظ على حمل بطرق صناعية.

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وأعلن الأطباء إصابة الأم بموت دماغي بعد فترة وجيزة من وصولها للمستشفى وبدأوا على الفور كفاحهم لإنقاذ جنينها.

ووضعوا المرأة "27 عاما" على أجهزة الإعاشة للإبقاء على الحمل وظلوا يحركون ساقيها بانتظام لمحاكاة المشي للمساعدة في نمو الجنين.

وبعد الولادة التي تمت في الأسبوع الـ34 بحضور الزوج وأفراد آخرين من عائلتها فصل الطاقم الطبي أجهزة الإعاشة عنها.