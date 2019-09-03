تقشُّر جلد القدم.. أمراض قد تهدّد حياتكِ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - القدم عُرضة للكثير من الأمراض نتيجة ارتدائنا للأحذية المختلفة، أبرزها مشكلة تقشُّر الجلد بين الأصابع خاصة إذا ما كنتِ ترتدين أحذية ضيّقة. لكن يمكن أنْ يكون تقشّر الجلد علامة على وجود حالة مرضية، وقد تكون غاية في الخطورة. شاهدي الفيديو المرفق لمعرفة المزيد.. Advertisements

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