شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تلوث الهواء يقلل كمية أشعة الشمس التي تصل إلى سطح الأرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دراسة حديثة أن تلوث الهواء يقلل من امتصاصه لضوء الشمس وتفريقه، وبالتالي تقل أشعة الشمس التي تصل إلى سطح الأرض مما قد يقلل من كمية الطاقة المتجددة التي يتم الحصول عليها من الألواح الشمسية ويزيد العبء الاقتصادي المرتبط بها.

وأوضحت الدراسة التي نشرت في مجلة «التقدم في علوم الغلاف الجوى» أنه كلما صغر حجم الجزيئات، زادت الآثار الضارة وبالتالى فأن نسبة الإشعاع المبعثر إلى الإشعاع العالمي تزداد مع زيادة مستويات تلوث الهواء، مما يعني أن أشعة شمس أقل تصل بالفعل إلى سطح الأرض.