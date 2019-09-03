شكرا لقرائتكم خبر عن بحث جديد: الملاريا مرتبطة بنسبة 30% بإرتفاع مخاطر الإصابة بفشل وظائف القلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حذر بحث طبي جديد من أن الإصابة بالملاريا مرتبط بنسبة تصل إلى 30% بمخاطر الإصابة بفشل القلب، حيث تصيب الملاريا، التي ينقلها البعوض أكثر من 219 مليون شخص في جميع أنحاء العالم سنويا.

وقال الدكتور«فيليب برينين»، الأستاذ في مستشفى جامعة «هيرليف جنتوفيت»، في الدانمارك:«لاحظنا زيادة في حالات الإصابة بالملاريا، يصاحبها زيادة في أمراض القلب والأوعية الدموية.

وكشفت المتابعة التي استمرت قرابة 11 عاما للمرضى عن 69 حالة من حالات قصور في وظائف القلب، حيث أن الملاريا يمكن أن تكون مساهما في التغييرات الوظيفية والهيكلية في عضلة القلب، كما أنها قد تؤثر على النظام التنظيمى لضغط الدم وهو أحد العوامل المساهمة في قصور وظائف القلب.

يشار إلى أن الهند حققت تقدما كبيرا في مكافحة الأمراض، حيث انخفضت نسبة الاصابة بالملاريا إلى أكثر من 80%.

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