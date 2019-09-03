شكرا لقرائتكم خبر عن يبدأ تناوله في الخريف ..مصل الانفلوانزا يمنع النوبات القلبية لدي مرضى الضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة إلى أن لقاحات الأنفلونزا يمكن أن تساعد في منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية عند المصابين بارتفاع ضغط الدم.

وفي حالة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين يتعرضون بالفعل لخطرالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يمكن للأنفلونزا أن تجهد الجهاز المناعي وتزيد من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية .

ووفقا لموقع " medicalnewstoday" يتفق الخبراء على أن أفضل طريقة للحماية من الأنفلونزا هي الحصول على لقاح في وقت مبكر من كل عام، حيث تؤدي لقاح الأنفلونزا إلى تكوين أجسام مضادة بعد حوالي أسبوعين من التطعيم الذي يحمي من الإصابة بالفيروس الموجود في اللقاح.

وقام فريق بحثى بجامعة كوبنهاجن بالدنمارك بدراسة عما إذا كان وضع حد للعدوى بالإنفلونزا بمساعدة التطعيم من شأنه أن يحمي من مشاكل القلب والأوعية الدموية.

قام الفريق بتحليل البيانات عن 608452 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 100 عام وكان لديهم ارتفاع ضغط الدم، وطوال فترة المتابعة ، نظر مودين وفريقه في الوفاة من أي سبب أو الوفاة القلبية الوعائية أو الوفاة بسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

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وبحث الباحثون أيضًا العلاقة بين الحصول على لقاح الأنفلونزا قبل موسم الأنفلونزا ومخاطر الوفاة خلال موسم الأنفلونزا ، وكشف البحث عن وجود علاقة بين التطعيم في موسم الأنفلونزا وانخفاض بنسبة 18 ٪ في الخطر النسبي للوفاة من جميع الأسباب، وخطر أقل بنسبة 16 ٪ من الوفاة بسبب حادث القلب والأوعية الدموية ،و 10 ٪ أقل من خطر نسبي للوفاة من نوبة قلبية و السكتة الدماغية.

وتبين أن لقاح الأنفلونزا قد يحسن نتائج القلب والأوعية الدموية لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وأكد الفريق البحثى أن التطعيم آمن ورخيص ومتوفر بسهولة ويقلل من الإصابة بالأنفلونزا ،علاوة على ذلك تشير الدراسة إلى أنه يمكن أن يحمي أيضًا من الأزمات القلبية القاتلة والسكتات الدماغية والوفيات الناجمة عن أسباب أخرى.